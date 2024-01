Selezionati i tredici partecipanti al concorso bouquet festival: il 15 gennaio verrà decretato il vincitore

La commissione tecnica ha selezionato i 13 flower designer professionisti che parteciperanno al concorso ‘Bouquet Festival di Sanremo’, che si terrà il 15 gennaio nella splendida cornice di Villa Ormond. Il vincitore contribuirà alla creazione dei bouquet donati sul palco dell’Ariston a cantanti ed ospiti durante la kermesse canora.

I partecipanti, selezionati in base al curriculum vitae ed alle foto dei lavori pregressi dei partecipanti sono: Anny Altoè, Ivana Morsilli, Maria Vittoria Pesino, Antonio Stefano, Tommaso Castaldi, Mario Garofalo, Salvatore Mannino, Matteo Zoccola, Luigi Matteo Valzano, Natascia Cenci, Roberta Angalo, Pietro Laezza ed Alessia Santeramo.

“Siamo molto soddisfatti - commenta Andrea Gorlero Presidente di Amaie Energia - che in questa edizione Amaie Energia abbia ricevuto un numero di domande di partecipazione superiore alla media degli ultimi anni, questo significa che il concorso sta avendo una risonanza sempre maggiore, con ricadute positive sulla notorietà e sulla commercializzazione dei fiori recisi e del verde ornamentale del Mercato dei Fiori di Sanremo. Mi fa piacere sottolineare che le domande sono pervenute da ogni parte d’Italia, da Treviso a Palermo e che ben 7 partecipanti su 13 hanno meno di 40 anni, addirittura abbiamo un giovanissimo flower designer di 19 anni, aiutare i giovani ad emergere ci riempie di orgoglio. La scelta del lunedì come giorno del concorso è dettata proprio dalla volontà di far partecipare anche fioristi che gestiscono piccole realtà commerciali, sfruttando il giorno di chiusura. Vogliamo che questa grande opportunità possa essere colta dal maggior numero di professionisti”.

Il Direttore del Mercato dei Fiori di Sanremo Franco Barbagelata: “E’ stata una selezione difficile, perché il livello qualitativo delle domande pervenute quest’anno era elevato. Il vincitore sarà decretato il 15 gennaio, quando i partecipanti saranno selezionati da una giuria tecnica, composta da flower desinger di fama internazionale: Rita Milani, Rudy Casati e Marco Introini, tutti ‘nati’ nell’Accademia Sanremo Italian Style e diventanti punti di riferimento del settore. Il tema del concorso, quest’anno sarà: ‘Sanremo, il fiore della Liguria’, i professionisti dovranno affrontare due prove, un bouquet formale ispirato alla ‘melodia del mare’ e uno al ‘canto del bosco’, che saranno interamente realizzati con fiori recisi e verde ornamentale locali. I concorrenti la mattina del concorso apriranno una ‘mistery box’ nella quale troveranno i prodotti del Mercato dei Fiori di Sanremo e dovranno comporre, grazie alla loro arte, in tempi definiti, bouquet, non solo tecnicamente perfetti, ma che sappiano anche comunicare il nostro territorio”.