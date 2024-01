Sanremo: ieri sono arrivati i camion Rai, da mercoledì prossimo chiusa piazza Colombo per il palco

Ieri sono arrivati i camion della Rai, per preparare la parte tecnica del Teatro Ariston dove è in fase di costruzione il palco ma, mercoledì prossimo scatta il cambio radicale di piazza Colombo con il via ai lavori di costruzione del palco e di tutte le strutture necessarie alla settimana del Festival di Sanremo.

Proprio per questo piazza Colombo sarà totalmente chiusa al traffico dalla mezzanotte di mercoledì e lo rimarrà fino alla stessa ora del 23 febbraio, quando le strutture saranno smontate.

Come negli anni scorsi la piazza sarà chiusa tra via Manzoni e via San Francesco che rimarranno aperte. Previsto ovviamente anche il divieto di sosta con rimozione forzata. Si potrà transitare regolarmente tra via San Francesco a via Asquasciati.

Grazie allo smantellamento delle vecchie strutture del solettone, il palco verrà allestito più verso Sud e sarà così possibile ospitare un maggior numero di persone del pubblico.

La zona di piazza Colombo sarà poi chiusa totalmente al traffico durante la settimana festivaliera per consentire gli spettacoli previsti. Saranno installati i classici ‘varchi’ e tutta la zona tra il Palafiori e via Matteotti (compresa via Palazzo) saranno praticamente off-limits per i mezzi ma sarà transitabile solo a piedi.