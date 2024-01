A Vallebona tornano il Bike tour della Befana e 'Al fuoco la Befanina' (Foto)

Vallebona festeggia la Befana con diversi eventi per divertire sia grandi che piccini.

Domani, il 6 gennaio, tornerà il Bike tour della Befana che partirà alle 9 dalla chiesetta di Sant'Ampelio a Bordighera e arriverà fino in paese seguendo un percorso medio-facile lungo 22 km. Dopo aver risalito le pendici del Monte Nero i partecipanti giungeranno alla cima per poi scendere giù verso Seborga su una divertente traccia che attraversa la valle fino a raggiungere il centro storico di Vallebona dove alle 12 ci saranno birra e salsiccia ad attendere i ciclisti avventurosi. L'evento è organizzato dal comune di Vallebona in collaborazione con Sanremo Outdoor, Ligurian Life e Sanremo Urban Trai.

Nel pomeriggio, invece, dalle 15.30 in piazza Marconi, da 'u fögu' arriverà la Befana che consegnerà ai più piccoli cioccolatini e caramelle e verrà offerta un merenda con pane e cioccolato. Un mangiafuoco, inoltre, animerà il pomeriggio, rendendolo ancor più divertente ed accattivante, con giochi di illusionismo che cattureranno la curiosità dei ragazzi. All’imbrunire, verso le 17.30, la Befanina verrà bruciata al fuoco, come simbolo di buon auspicio. L’evento è organizzato dalla Pro Loco, in collaborazione con l’Amministrazione comunale e l’Associazione Culturale “A Cria". L’ass. Iannàtampé, invece, si occuperà dell’animazione.