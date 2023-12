La 'Tombola della comunità' dà il via al Natale a Vallebona (Foto)

La 'Tombola della comunità' dà il via agli eventi pensati e proposti dal comune di Vallebona in occasione delle festività natalizie.

La tradizionale tombola, ieri, ha riunito la comunità presso la Salabande. "Un caloroso ringraziamento a tutti coloro che ieri hanno reso speciale il pomeriggio con la tombola della nostra amata comunità presso la Salabande" - commenta il sindaco di Vallebona Roberta Guglielmi.

Il prossimo appuntamento sarà domenica 24 dicembre alla sera con gli amici del fuoco che accenderanno la fiamma del fogu che durerà fino alla Befana. A seguire, verrà celebrata la santa messa della vigilia di Natale alle 23 nella chiesa di San Lorenzo. Lunedì 25 dicembre verrà celebrata la santa messa di Natale: alle 11.15 nella chiesa di San Lorenzo mentre nel pomeriggio alla Madonna della Neve. Giovedì 28 dicembre alle 21.15 presso l'oratorio andrà in scena il concerto della banda musicale di Vallebona.

Gli eventi continueranno anche nel 2024. Lunedì 1 gennaio alle 17 nella chiesa di San Lorenzo verrà proposto un concerto d'organo Agati. Mercoledì 3 gennaio, invece, verrà organizzata una serata con gli alpini. Per l'occasione verrà preparata la polenta al fuoco. Sabato 6 gennaio tornerà il Biketour della Befana che partirà alle 9.30 dalla rotonda di Sant'Ampelio a Bordighera. Nel pomeriggio per i più piccoli vi sarà "Al fuoco la Befanina". Infine, domenica 7 gennaio alle 18 presso l'oratorio vi sarà il concerto di Troubar Clair.

"Sono eventi per tutta la comunità" - dice il sindaco Roberta Guglielmi - "Il Natale a Vallebona è calore, condivisione, luci, musica e tradizioni per un'atmosfera tutta da vivere insieme. Vi aspettiamo per godere dei piccoli piaceri e delle grandi emozioni che solo queste feste sanno regalare. Venite a scoprire il calore e la gioia del Natale ma anche le api e i presepi nel nostro incantevole paese".