Sanremo: doppio appuntamento per l'Azione Cattolica Diocesana, il 14 la 'Marcia della Pace'

Grande fermento nell’Azione Cattolica della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, che si prepara a due appuntamenti importanti concentrati nelle prossime settimane.

Si inizia il 14 gennaio con la ‘Marcia della Pace’ unitaria: una giornata dedicata ad un argomento quanto mai attuale che si svolgerà a Sanremo e vedrà coinvolti aderenti di tutte le età, con attività ludiche, momenti di riflessione e di spiritualità vissuti nelle vie del centro.

Si prosegue il 21 gennaio con l’assemblea diocesana elettiva per il rinnovo delle cariche. Impegno più istituzionale ma atteso, in cui si ripercorreranno i momenti dello scorso triennio, si incontreranno amici vecchi e nuovi e si svolgeranno le elezioni per il periodo 2024/2027.

L’evento si terrà a Villa Giovanna d’Arco in via Carlo Pisacane a Sanremo presso la Curia che ospita abitualmente la sede dell’Azione Cattolica diocesana.