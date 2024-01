Fogne sversano in mare, Forza Italia e Forza Sanremo: “Nessun intervento sull'impianto”

“Il 30 agosto 2022 Biancheri annunciava coi suoi assessori un piano di interventi milionario straordinario per risistemare la rete fognaria di Sanremo tramite un’intesa con Rivieracqua dopo anni di mancate manutenzioni. Oggi, 4 gennaio 2024, le fogne cittadine stanno riversando i liquami in mare, scollegate dal depuratore, con le acque portuali maleodoranti e divieto di balneazione generalizzato, tanto che non si è nemmeno potuto tenere il tradizionale cimento invernale di capodanno”.

Così intervengono i rappresentanti di Forza Italia e Forza Sanremo che aggiungono: “Al di là della politica degli annunci alla quale Biancheri ci ha abituato, fatta di tante parole, qualche piagnisteo e molti trionfalismi ma di pochi, anzi pochissimi fatti, rimane il dato che dopo l’annuncio nessun intervento sistematico è stato effettuato sull’impianto fognario cittadino, così come nei 9 anni precedenti in cui Biancheri ha amministrato la città, e ci troviamo quindi nell’anno anno nuovo ma con la fogna vecchia e il solito effluvio di miasmi. I gruppi consigliari di Forza Italia - Forza Sanremo, assieme ai direttivi provinciale e cittadino di Forza Italia, ricordano al Sindaco che non si vive di soli annunci e auspicano che, dopo un decennio della Sua politica politicante, la città con le prossime elezioni possa essere governata con mano salda da un sindaco dotato non solo di competenze politiche ma anche di competenze tecniche e esperienze amministrative adeguate per cercare di dare, ai sanremesi e ai turisti, una città pulita, ordinata, sicura”.