Sanremo: nella parrocchia della Mercede approda il tour natalizio del Coro Gospel Family Band

Accogliendo l’invito dei frati francescani, della Parrocchia Nostra Signora della Mercede, Il Coro Gospel Family Band, concluderà il proprio tour natalizio con questo concerto in chiesa, nel quartiere di San Martino in Sanremo.



"L’appuntamento di domenica 7 gennaio, a base di canti Gospel eseguiti da questo prestigioso Coro, è inserito nel calendario degli eventi che continueranno, anche prossimamente, ad accogliere visitatori per il ricco programma del Giubileo Parrocchiale 2023-2024.

Il Presepe vivente dei bambini, del Dicembre scorso, è stato particolarmente partecipato e gradito. Una nuova visita guidata della chiesa è in preparazione e tanto altro ci attende per celebrare i 120 anni di costruzione della chiesa e la presenza francescana.

Se volete rimanere aggiornati sui prossimi eventi, potete consultare lo spazio web www.nsdellamercede.com, intanto godetevi lo spettacolo, grazie al contributo del Family Band Gospel Choir!

Ingresso libero".