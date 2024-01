Sanremo: iniziato il lavoro di montaggio della Rai, al via le prove e il Festival è dietro l'angolo (Foto)

Come annunciato nei giorni scorsi sono arrivati i camion della Rai e, mentre all’interno dell’Ariston prosegue il montaggio della scenografia, da oggi l’aria del Festival di Sanremo 2024 inizia a sentirsi ancora di più. Come da tradizione appena iniziato l’anno nuovo arrivano in centro i mezzi della tv di Stato e scatta il montaggio degli impianti, sempre più sofisticati.

Quest’anno, infatti, la Rai trasmetterà per la prima volta nella storia il Festival in 4K, con una qualità di immagine che sarà apprezzabile da chi ha una tv con la tecnologia necessaria e la possibilità di ricevere il satellite Tv Sat, da dove il canale in ultra hd della Rai trasmette regolarmente.

I più attenti avranno anche notato che, dal 2 gennaio sono partiti anche i messaggi promozionali di Amadeus sul Festival, che aumenteranno nei prossimi giorni. Chissà che il direttore artistico non si inventi qualche nuovo spot da registrare anche a Sanremo, come accaduto lo scorso anno con Gianni Morandi.

Le prove dell’Orchestra sono iniziate negli studi Rai di Roma e ormai mancano pochi giorni all’arrivo dei primi protagonisti (solitamente nella seconda metà del mese di gennaio) quando arriveranno in città per provare le canzoni direttamente all’interno dell’Ariston.

Come sempre il centro sarà ‘invaso’ dai mezzi Rai e manca poco anche all’inizio dell’allestimento del palco sul solettone. I lavori dovrebbero iniziare non appena verrà smantellata la pista di pattinaggio sul ghiaccio, che chiuderà i battenti nel fine settimana.