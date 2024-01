Dolceacqua: all'antica chiesa di San Giorgio il concerto con l'organo donato da Montecarlo

Andrà in scena domani, all’antica chiesa di San Giorgio a Dolceacqua, il concerto d’organo dell’organista Marco Perron, con l’organo recentemente donato al paese dei Doria dal comune di Montecarlo in occasione del gemellaggio tra i due comuni.

Lo strumento fu realizzato nel 2005 dall’organaro alsaziano Antoine Bois per l’accademia di musica Ranieri III. La bontà della sua disposizione fonica permette di eseguire buona parte del repertorio organistico di varie scuole nazionali, e si presta altresì all’uso in formazione con altri strumenti e cantanti. Marco Perron è laureato in Organo e Composizione Organistica, si esibisce abitualmente in apprezzati concerti sia come solista, sia in varie formazioni, dai duo strumentali e vocali alle formazioni corali e cameristiche.

Il programma scelto in questa occasione permetterà di immergerci ancora nell’atmosfera natalizia e, nello stesso tempo, di apprezzare le notevoli capacità sonore dello strumento. L’evento è organizzato dal Centro Culturale e Ricreativo e dal Comune di Dolceacqua, in collaborazione con l’Associazione Musicale G. B. Pergolesi E.T.S. di Vallecrosia e con il prezioso supporto della Parrocchia nella persona di Don Pietro. Entrata libera.