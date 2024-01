Sanremo: attivati nel secondo giorno dell'anno i velox in periferia, elevate circa 50 multe

Nel secondo giorno dell’anno la Polizia Municipale ha attivato, alternativamente, i due autovelox ‘fissi’ di corso Marconi e corso Mazzini. Tanto odiati da automobilisti e motociclisti, per ora vengono accesi solo in presenza della pattuglia della Polizia Municipale, in attesa del via dalla Prefettura, per la loro attivazione giorno e notte.

Sono state circa 50 le sanzioni elevate il 2 gennaio, quasi equamente suddivise tra i due impianti. Dalla Polizia Municipale matuziana viene confermato come le velocità delle auto e moto multate, superavano di poco il limite dei 50 km/h imposto nei due luoghi e non si sono registrate velocità elevate.

“Vogliamo utilizzare i due velox come deterrente – ci ha detto il neo Comandante, Fulvio Asconio – e fare esclusivamente prevenzione. Durante il giorno è difficile vedere velocità particolarmente elevate mentre la note ci viene riferito di mezzi che sfrecciano letteralmente. Quando gli impianti sono attivi, a norma di Legge, le pattuglie sono ben visibili e l’impianto è segnalato”.

Si tratta di impianti che, spesso, producono multe a tutto spiano come avviene per il velox di frazione Trucco a Ventimiglia e per il famigerato occhio elettronico di Valle Armea, sull’Aurelia Bis. Molti sono i commenti sui social in merito. Alcuni sono quasi esclusivamente insulti ma in tanti si dichiarano d’accordo con i velox, ma con velocità massime che dovrebbero essere modificate.

Da tempo, anche la politica, ha cercato di innalzare la velocità a 90 km/h sull’Aurelia Bis e, in tanti concordano che sia in corso Mazzini che in corso Marconi dove sono posizionati i due velox, dovrebbe essere innalzata a 70. A quel punto gli impianti andrebbero a colpire solo quegli automobilisti o motociclisti che, effettivamente, si spostano a velocità pericolose.

I mezzi di oggi hanno sistemi di sicurezza nettamente superiori a quelli inesistenti degli anni ’60 e ’70 quando sono stati inseriti i limiti e, questi dovrebbero ora essere adeguati. Basterebbe davvero poco per mettere d’accordo Legge e automobilisti, in zone dove sono stati allestiti i velox. Troppo difficile? Speriamo qualcuno ci pensi… seriamente.