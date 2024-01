Claudio Scajola punta il dito sull’Autofiori: “Sull'Aquila – Roma nessun aumento dei pedaggi, sull'A10 ritocchi e cantieri”

"I lavori si devono fare, la vergogna è che non sono stati fatti negli anni precedenti. Non concepisco sull'Aquila - Roma non c'è aumento di pedaggio mentre c'è sull'Autofiori che è intasata da cantieri". Il sindaco di Imperia e presidente della Provincia Claudio Scajola non è rimasto impassibile alla pioggia di lamentele arrivate dai turisti che a Capodanno sono rimasti prigionieri dell’A10 con code chilometriche soprattutto tra Albenga e Finale Ligure.

“In molti – afferma Scajola - avevamo chiesto che durante questa fase di lavori che rendono difficoltoso spostarsi ci fosse un trattamento di sconto sui pedaggi, mentre oggi è addirittura paradossale che ci sia l'aumento, in queste condizioni di traffico impossibile". "L'interlocutore – ricorda il primo cittadino di Imperia - è la Regione Liguria, ne ho parlato col presidente Toti che sta cercando di fare la sua azione. E' paradossale il discorso del costo, ma che anche la gestione dei cantieri deve essere accelerata e diversamente regolamentata".

Ci sono delle alternative all’A10? Per Scajola la risposta è affermativa con delle infrastrutture rimaste ferme al palo. “L'Albenga-Carcare-Predosa – dice - rimane un obiettivo strategico fondamentale per chi non ha gli occhi foderati dalla bende, noi non potremmo mai allargare l'Autofiori per motivi evidenti. L'unica possibilità è intersecare l'Autofiori, la Torino-Savona e l'Alessandria-Voltri con questo nuovo collegamento, che considerando anche che il nodo di Vado diventerà sempre più trafficato, tornerà utile anche al savonese e al genovese. Sull'Autofiori sta passando il 30 per cento del traffico su gomma che non lascia nulla al nostro territorio intasandoci solo. Tra le opere che riteniamo opportuno portare a termine c'è anche il traforo Armo-Cantarana”.

Ma ci sono anche sogni che stanno diventando realtà già nel 2024. “Attendo buone notizie da Roma nelle prossime settimane per l'Aurelia bis di Imperia e per l'Armo-Cantarana, appunto", conclude Claudio Scajola.