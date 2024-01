Carenza di medici in Asl 1, la proposta di un Comitato ad hoc: “Servono foresterie, alloggi e locali come incentivo”

“È noto che le attività sanitarie ospedaliere e di medicina territoriale del SSN per poter funzionare ed essere efficaci hanno bisogno della presenza di professionisti della Sanità, come è anche noto che il territorio di Asl1 (per motivi diversi) soffre di una drammatica carenza di professionisti della Sanità provenienti da altre regioni o da altre province liguri. Senza interventi finalizzati (incentivi) il Servizio Sanitario Pubblico della nostra realtà rischia il collasso, dato che non dispone di un numero di professionisti adeguato alle reali esigenze”. A dirlo è Giovanna Baldassarre, portavoce del Comitato promotore di una nuova iniziativa che spiega: “Circa 6 mesi fa si è costituito un Comitato a carattere provinciale di cui fanno parte varie Associazioni di medici ospedalieri, le tre maggiori Organizzazioni Sindacali Confederali (con le categorie che operano nel campo sanitario e sociosanitario), alcune Associazioni di volontariato nel campo della Sanità ed una storica Società di Mutuo Soccorso Sanremese.

Il Comitato si è posto come primo obiettivo quello di sensibilizzare le Autorità preposte, a partire dai Comuni, rispetto alla messa a disposizione di alloggi o di strutture in cui realizzare delle foresterie per ospitare (per un periodo definito) medici specialistici, specializzandi, infermieri e tecnici di altre realtà interessati a trasferirsi nel nostro territorio.

Un primo risultato, seppur limitato, in materia di FORESTERIE a seguito degli incontri avuti con il Vicesindaco Costanza Pireri e l'Assessore Silvana Ormea, si è concretizzato con il Comune di Sanremo, che ha reso disponibiletre locali (indipendenti e con servizi) al piano 1° delle ex Scuderie di Villa del Sole (che saranno materialmente consegnati ad Asl1 tra qualche mese).

Si è trattato di un primo passo importante a cui però dovrebbe seguire a breve anche la messa a disposizione dei restanti tre locali (sempre al piano 1°) del lato di Ponente dell'edificio.

Si coglie l'occasione per ricordare che l'intero piano 1°, a suo tempo, è stato ristrutturato con risorse pubbliche finalizzate alla realizzazione di una foresteria (attività praticata per diversi anni) e non per uffici.

L'Amministrazione Comunale dovrebbe trovare la soluzione per trasferire altrove le tre Associazioni che ora sono ospitate nei locali del lato di Ponente del piano 1°.

Per quanto riguarda altri Comuni del territorio di Asl1: i Sindaci di Ventimiglia e Taggia, Flavio Di Muro e Mario Conio come anche l'Assessore alle politiche sociali del Comune di Imperia Laura Gandolfo hanno tutti fatto presente che i rispettivi Comuni non sono proprietari di edifici o strutture idonei allo scopo e nello stesso tempo hanno evidenziato le grandi difficoltà nel reperire appartamenti in locazione a prezzi ragionevoli.

Tutti gli interlocutori hanno comunque espresso apprezzamento per l'iniziativa e si sono resi disponibili nel partecipare ad un tavolo (istituzionale o di altro tipo) per trovare soluzioni idonee con la Regione, con la ASL 1 ed ev. con soggetti privati.

Relativamente al Comune di Taggia, il Sindaco Conio, ci ha comunicato di aver già aperto una interlocuzione con la Direzione Aziendale Asl1 (data la disponibilità di spazio nell'area in cui sorgerà l'Ospedale nuovo) affinché si faccia carico di mettere in campo un finanziamento specifico per realizzare una adeguata foresteria per Medici, Infermieri e Tecnici (provenienti da altre realtà) disposti a lavorare nell'Ospedale nuovo.

Nella giornata di Lunedì 11 dicembre 2023 tramite alcuni media, si è appreso che la Commissione ’Affari Istituzionali e Bilancio’ della Regione Liguria ha approvato un emendamento al Bilancio 2024 che sostanzialmente afferma: le ASL Liguri possono fare accordi per individuare locali, che non sono dedicati ad assistenza sanitaria, da adibire a foresteria per gli operatori sanitari e gli specializzandi.

Dal punto di vista delle opportunità è certamente un passo in avanti, ma se la Regione non mette delle risorse a carico del proprio bilancio o di quello delle ASL, è molto probabile che si tratti di una opportunità inefficace.

Il Comitato, riunitosi di recente nella sede della Federazione Operaia Sanremese, preso atto delle informazioni fornite dalla delegazione sugli incontri con gli Amministratori dei Comuni di Sanremo, Imperia, Ventimiglia e Taggia, nel ringraziarli per la disponibilità manifestata ha deciso di rendere pubblico quanto fatto in questi 9 mesi e di fare richiesta di un incontro con la Dirigenza di Asl1. La richiesta di incontro con Asl1 sarà inviata, per conoscenza, anche agli Amministratori (Sindaci, Vicesindaci e Assessori) che hanno ritenuto utile interloquire con noi su tale tema”.

I componenti del Comitato:



Dr.ssa Maria Fasciglione: (‘Anaao-Assomed - Associazione Medici Dirigenti’)

Dott. Franco Giordano: Sindacato dei Medici Federazione CIMO-FESMED)

Dr.ssa Eva Podeschi: (CISL Medici)

Dott. Angelo D'Amico: (Sindacato Nazionale Radiologi)

Dott. Andrea Montevecchi: (AAROI – EMAC)

Tiziano Tomatis: (CGIL)

Antonietta Pistocco: (CISL)

Milena Speranza: (UIL)

Nico Zanchi: (CISL-FP)

Riccardo Ronca: (UIL-FPL)

Giovacchino Carli: (AUSER)

Fausto Sabatini: (ANTEAS)

Maria Teresa Roselli: (CittadinanzaAttiva)

Dr.ssa Giovanna Baldassarre: (Gruppo di Cultura Politica della Federazione Operaia Sanremese)