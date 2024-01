Sanremo: albergatori soddisfatti per Capodanno, 'sold out' per due giorni ma 'onda lunga' fino al 4 gennaio

“E’ stato un Capodanno bello ‘pieno’ con gli alberghi che hanno registrato ovunque il ‘sold out’ ed anche a Natale e in questi giorni sta andando abbastanza bene”. Sono le parole di Christian Feliciotto, direttore dell’hotel Nazionale di Sanremo, nel commento al ponte di fine anno.

“Tra Natale e Capodanno – prosegue – possiamo anche affermare che è andata meglio dello scorso anno, ma c’erano alberghi che pure per la festa più importante dell’anno erano pieni a conferma dell’interesse che c’è per la nostra città. Sicuramente la poca neve sulle montagne ci ha agevolato, ma possiamo ritenerci soddisfatti e le previsioni sono state confermate”.

Anche tra gli altri albergatori sanremesi c’è grande soddisfazione per il fine settimana che ha concluso il 2023: “Abbiamo avuto il ‘sold out’ – ha detto il presidente di Federalberghi, Silvio di Michele - per due o tre giorni a seconda delle strutture, ma si sono registrati ottimi picchi di presenze. Anche l’onda ‘lunga’ del dopo Capodanno non è da disdegnare, visto che fino al 4 gennaio abbiamo l’80% delle camere prenotate”.

Al momento per il weekend della Befana, le prenotazioni variano dal 50% all’80% ma, con il ‘last minute’ le camere potrebbero riempirsi quasi totalmente. Molto dipenderà dal meteo e dalla neve. Secondo le previsioni venerdì e domenica potrebbe piovere ma le piste da sci rimarranno ancora con pochissima neve. Quindi, chi deciderà di fare vacanza, potrà decidere all’ultimo minuto per garantire nuove ed importanti presenze negli alberghi cittadini.