Sanremo affida la sua promozione web e social per il 2024: investimento da quasi 50 mila euro

Inizia il nuovo anno e il Comune di Sanremo parte affidando la comunicazione per la promozione turistica della città per tutto il 2024. Un affidamento che, come recitano i documenti di Palazzo Bellevue, sarà poi eventualmente prorogabile per altri due anni a discrezione dell’amministrazione comunale.

A fine dicembre è arrivata in Comune solamente l’offerta da parte della sanremese PressDigital di Sara Barbieri: importo di 39.900 euro più Iva per un totale di 48.678 euro.

Alla PressDigital andrà, quindi, l’incarico della promozione e della comunicazione della destinazione turistica per tutto l’anno: in poche parole, si occuperà della gestione del sito web e delle pagine social del Comune. Un incarico tanto delicato quanto importante, specie nel periodo dei grandi eventi: dal Festival di Sanremo al Corso Fiorito, senza dimenticare la Milano-Sanremo. Poi, ovviamente, sarà il momento della promozione degli eventi estivi e della città che li ospita.