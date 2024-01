Sanremo: Edda Alma e Letizia Migliore vincono le due categorie del 'Cantainverno 2023'

Sono Edda Alma, nella categoria over e Letizia Migliore nella under le vincitrici del ‘Cantainverno 2023’ all’Impekabile.

Al secondo posto, nella categoria over Olinda di Dea, davanti a Gianfranco Cabutti. Nella under seconda posizione per Martina Galizzi e terzo Federico Veggian. Il premio giuria popolare è andato a Maria Nardozza, il premio critica a Barbara Vitale. La migliore interpretazione è stata di Louise di Luca, il premio ‘Alma percorso vocale’ Mauro Giammarino, il premio associazione ‘Viva Armea’ a Valentina Casto e premio Impekabile a Maria Clotilde Muzio.

“Siamo più che soddisfatti – evidenzia il direttore artistico Alex Penna - della qualità dei partecipanti e del tutto esaurito nel locale”. La presentazione dell’evento è stata affidata ad Agostino Orsino (photo makers Elisabetta Musante e Mauro Frassinetti), mentre la diretta tv streaming su Alma Star Tv e stata affidata alla regia di Gian Carlo Platino.

La giuria di qualità è stata composta dal maestro Ferdinando Mongelli, dal cantautore e performer Christian Gullone, da Bea Molatta e da Paolo Rossi.