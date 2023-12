Dolceacqua, il sindaco Gazzola: "Il 2023 è stato un anno di sfide e opportunità" (Foto)

Si avvicina la fine del 2023. Il sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, fa un bilancio dell'anno e del suo terzo mandato in vista dell'arrivo del 2024. "Cari concittadini, con la fine del 2023 si avvicina anche la fine del mio terzo mandato da sindaco; si presenta, quindi, l’occasione per dare uno sguardo al passato, per comprendere quale roseo futuro attende il nostro comune. La continuità di questi mandati ha permesso di portare a termine un progetto che ha trasformato l'economia di Dolceacqua, passando da un'agricoltura in declino a un turismo prospero. Questo nuovo modello ha valorizzato la storia, i monumenti e il territorio portando nuova occupazione e nuovi investimenti. In questo momento, Dolceacqua ha un’economia stabile e sostenibile e, negli ultimi anni, le attività commerciali e l’occupazione sono cresciute notevolmente, così come la popolazione, aumentata di più del 20%: un record a livello italiano per un piccolo comune dell’entroterra" - dice il sindaco.

"La qualità e la diversificazione dell'offerta turistica e la presenza di circa 200 attività commerciali, in un Comune di 2.200 abitanti, è una conferma del successo di questo progetto" - sottolinea il primo cittadino - "Un turismo che vede il suo apice di presenze quest’anno, anche in occasione del gemellaggio con il Principato di Monaco, confermato dal record di visitatori nel Castello dei Doria il cui incasso ha superato i 150mila euro (nel 2003 erano circa 35mila). L’offerta turistica, tuttavia, necessita di essere continuamente ampliata e diversificata e, in questa direzione, sono stati importanti i contributi e gli investimenti del progetto 'Terre del Rossese', che consente la promozione dei percorsi sentieristici, l’accordo per il noleggio di bici e monopattini elettrici nel periodo estivo ed il mantenimento degli eventi più significativi. In questi anni la nostra piccola comunità ha potuto beneficiare di importanti finanziamenti (oltre 10 milioni di euro) che ci hanno consentito di realizzare molti interventi (il nuovo parcheggio vicino al Comune, il rifacimento di piazza Garibaldi, la pedonalizzazione di via Liberazione, la nuova ringhiera lungo fiume, la messa in sicurezza del pontino, importanti operazioni di ripristino per frane su quattro strade interpoderali, il rifacimento asfalto di via Tornatore, la messa in sicurezza zona Praeli con nuovi argini, il nuovo parcheggio e la nuova area sportiva in zona Praeli, la sostituzione dell’illuminazione pubblica e di quella degli impianti sportivi con luci a Led e il nuovo Polo Scolastico) a cui presto si aggiungeranno altri interventi già finanziati (il completamento della pista ciclabile e il rifacimento dei marciapiedi a monte e a valle del paese, la creazione di una pista tagliafuoco in zona Monte Abellio a protezione di un sito di grande valore ambientale e la realizzazione di un piccolo impianto sportivo adiacente alla futura scuola)".

"Un grande lavoro è stato, inoltre, fatto dagli uffici per presentare diversi progetti su bandi nazionali (PNRR) e regionali (per un valore di circa 2 milioni di euro) i cui esiti saranno conosciuti nel breve periodo. Importanti sostegni, in termini di servizi, arriveranno poi attraverso il progetto 'Area Interna'; essi riguarderanno il trasporto pubblico, la scuola e l’assistenza sanitaria" - fa sapere Gazzola - "Il nuovo servizio di raccolta rifiuti ci ha consentito, grazie alla collaborazione dei cittadini, di passare in termini di differenziazione dal 30% ad oltre il 76%: questo ci permetterà, per l’anno 2024, di ammortizzare gli aumenti derivanti dai maggiori costi di trasporto dei rifiuti fuori provincia e di poter pensare di abbassare la TARI nel 2025". "Il 2024 sarà un anno importante, in quanto sarà necessario approvare il nuovo Piano Regolatore, che inevitabilmente definirà il futuro del paese dei prossimi 20-30 anni; su questo occorrerà prestare molta attenzione" - dice - "È fondamentale la necessità di non alterare ma di salvaguardare la bellezza del borgo, ma nello stesso tempo occorre favorire il forte interesse di importanti investitori privati che per nostra fortuna stanno guardando al nostro territorio, mentre in ambito commerciale è necessario salvaguardare le attuali attività presenti. Sicuramente il progetto portato avanti in questi ultimi 20 anni sarà da guida nello sviluppo del piano, affinché esso possa essere realizzabile e sostenibile: costruire unità abitative a favore delle giovani famiglie che saranno attratte dal nuovo polo scolastico, consentire di creare zone abitative nelle aree di campagna abbandonate garantendo così una manutenzione del territorio, creare una nuova ed importante struttura ricettiva con servizi annessi (a disposizione delle altre attività ricettive e dei residenti), un nuovo polo sportivo e nuovi parcheggi: queste saranno le linee guida che l’amministrazione comunale dovrà perseguire, garantendo così nuove economie e nuova occupazione".