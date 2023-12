Sanremo: Capodanno da 'tutto esaurito' negli alberghi e nei ristoranti, operatori soddisfatti

Sarà pienone solo a Capodanno ma, tutto sommato, per le strutture ricettive di Sanremo si registreranno numeri del tutto simili a quelli dello scorso anno. Rimane solo da vedere se ci saranno prenotazioni per il weekend della Befana.

Questo, in estrema sintesi, il commento degli albergatori matuziani, in attesa del countdown di San Silvestro che vede la città piena, dopo un Natale decisamente più casalingo. Se gli alberghi vedranno il ‘sold out’ fino al 1° gennaio non saranno da meno i ristoranti, dove è praticamente impossibile trovare un posto per il cenone. Strapieno anche nelle feste private o in quelle organizzate nelle splendide ville della città.

Ci sarà anche chi attenderà di stappare lo champagne in Pian di Nave per il concertone con Rds ed Alex Britti, ma non mancheranno gli appuntamenti nei bar della città, già pronti per accogliere il pienone della notte più lunga dell’anno.

Nelle ultime ore moltissimi turisti, sia proprietari di seconde case che ospiti degli alberghi, hanno raggiunto Sanremo e il circondario e, anche nelle serate che precederanno il cenone, i ristoranti sono pressoché pieni. Tra l’altro, quest’anno in molti hanno deciso di trascorrere anche il Natale fuori, preferendolo a quello casalingo, più tradizionale.

Alla fine, quindi, si preannuncia un Capodanno da ‘tutto esaurito’ per buona pace degli imprenditori del settore turistico. Un pienone anche dettato dall’assenza di neve sulle montagne vicine. Preoccupazione, infatti, è stata espressa dalle classiche località sciistiche del basso Piemonte, dove è aperta solo qualche pista, grazie all’innevamento artificiale.

La speranza per alberghi e ristoranti di Sanremo è che in molti decidano di scendere in riviera anche nella settimana successiva al Capodanno, magari per approfittare dei saldi (che scatteranno il 5 gennaio) e fare un po’ di shopping nelle vie del centro. Per ora si respira un’aria di festa e il mirino di tutti è puntato sulla grande serata del 31 ed il brindisi di mezzanotte.