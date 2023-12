Bordighera, nuovo chiosco bar con dehor al porto turistico (Foto)

Nuovo chiosco bar con dehor al porto turistico di Bordighera. E' stato inaugurato ieri alla presenza del vicesindaco Marco Laganà.

"E' un servizio fondamentale per il nostro approdo ed è una bella opportunità imprenditoriale" - commenta il sindaco Vittorio Ingenito - "Il nuovo bar darà maggior lustro al porto dove abbiamo investito moltissimo per valorizzare il suo ruolo di primaria infrastruttura turistica e conferma il fatto che pubblico e privato possono affiancarsi ponendo lo sviluppo come obiettivo comune".

Il chiosco bar sarà aperto dal mattino alla sera per cittadini e turisti. "Sarà aperto dalle 8 del mattino fino all’aperitivo serale per il periodo natalizio" - sottolinea il primo cittadino - "Lunedì, invece, sarà giornata di chiusura".