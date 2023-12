Amaie attua la 'Business combination' con Dea: raggiunti gli 84mila POD, Andracco "Più forti insieme"

E' stata siglata ieri, ad Osimo in provincia di Ancona, la 'Business combination' tra l'Amaie Spa di Sanremo e la marchigiana Dea Spa del gruppo Astea.

Dopo l’ingresso di Odoardo Zecca Srl nel luglio 2023, con il conferimento delle reti di Amaie e quello contestuale di Energie Offida, nasce un soggetto con oltre 84mila punti di prelievo (POD) destinato a giovarsi del know how e delle capacità impiantistico-tecnologiche delle società partecipanti, massimizzando economie di scala e di scopo e consolidando competenze ed eccellenze di soggetti (prima divisi) presenti nei diversi territori di riferimento: la società opererà in Liguria, nelle Marche e in Abruzzo tramite 3 cabine primarie, 810 cabine secondarie, 651 km di rete in media tensione e 1500 km di rete in bassa tensione.

E’ oramai a portata di mano l’obiettivo dei 100.000 POD che permetterà all’operatore della distribuzione elettrica di partecipare alle gare per la futura assegnazione delle nuove concessioni e, quindi, la concreta speranza di superare la scadenza degli affidamenti delle attuali società partecipanti, fissata al 31 dicembre 2030.

Amaie Spa, oltre ai 31mila POD attualmente gestiti, porta infatti in dote il diritto di acquisire ulteriori 20mila POD sul territorio matuziano e di proprietà di E-Distribuzione Spa. L'acquisizione permetterà di raggiungere l’obiettivo dei 100.000 POD e farebbe rientrare l’aggregato Amaie-Dea nella TOP 10 degli operatori nazionali della distribuzione elettrica.

“La business combination – commenta il Presidente ed Amministratore Delegato di Amaie, Matteo Andracco - consentirà a tutte le realtà aggregate di gettare le fondamenta per un futuro più forte e sereno per tutti, con una struttura sempre più esperta ed efficiente, in grado di affrontare con competenza le sfide che a breve ci attendono ed ambire a trapassare la scadenza di fine 2030. Rivolgo un apprezzamento al Sindaco Alberto Biancheri, all’Assessore Massimo Rossano ed alla Dirigente Cinzia Barillà per la lungimiranza ed aver supportato AMAIE nel processo di aggregazione, processo che si è concluso in tempi da record (circa due mesi) grazie al fattivo impegno dei membri del CdA e di tutto il personale tecnico ed amministrativo di Amaie”.

“Grazie al dinamismo del nostro gruppo - commenta l’Amministratore Delegato di Astea Fabio Marchetti - alla visione di lungo periodo delle società partners-conferenti e soprattutto grazie all’impegno instancabile ed alla professionalità della nostra squadra, riusciamo oggi nel raggiungere un traguardo che solo un anno fa, con una gestione limitata a poco più di 30.000 POD, stentavamo a credere realizzabile in così poco tempo. Siamo aperti ad ulteriori aggregazioni per rendere possibile ad altri territori di conservare nel futuro la prossimità nella gestione del servizio”.

“Soddisfatti nell’aver creduto e contribuito per primi ad un progetto di coesione che porterà efficienza e sviluppo per tutte le realtà aggregate” commenta Gennaro Zecca, Amministratore Unico di Odoardo Zecca srl, già socio di Dea SpA.

“Adesso avanti con fermezza verso l’ultimo obiettivo, l’acquisizione del Ramo gestito da E-Distribuzione presente nel territorio del Comune di Sanremo, fino al traguardo finale di 100.000 POD” conclude l’Amministratore Delegato di Dea Spa, Antonio Osimani.