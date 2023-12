Taggia: ultimo concerto questa sera della IV stagione della rassegna ‘Frequenze 20.0’

Questa sera, venerdì 29 dicembre 2023 alle ore 21 presso l’Oratorio della Santissima Trinità in Taggia si conclude l’edizione invernale della IV stagione del festival internazionale “Frequenze 20.0”.

Il concerto di quest’anno è stato affidato al M° Ferruccio Bartoletti, organista della Cattedrale di Massa e concertista a livello internazionale. Musicista di formazione classica, è stato tra i primi in Italia a realizzare opere interattive d’improvvisazione che coniugano narrazione, poesia e immagine ed al suo attivo conta oltre 800 concerti in tutto il mondo. Ha insegnato organo e canto gregoriano presso i Conservatori di Como, Latina, La Spezia. Dal 2003 è docente d’Organo e Armonia presso la Scuola Diocesana di Musica Sacra di Massa Carrara-Pontremoli.

Per tre anni consecutivi (2001-2003) ha tenuto un corso di perfezionamento sulla Letteratura organistica barocca a Altenfelden (Austria). Ancora dal 2001 a 2003 ha tenuto un corso di Letteratura organistica e Improvvisazione all’Accademia Europea d’Organo di Castel Coldrano (Bolzano). Nel 2015 ha iniziato il divertente progetto “BWV”, lezioni concerto sull’opera organistica di J.S. Bach, presso la chiesa del Sacro Cuore, alla Spezia.

Nel 2016 è stato nominato dal Vescovo della diocesi di Massa Carrara-Pontremoli Organista titolare della Cattedrale di Massa.

“Siamo riusciti quest’anno più che in altre occasioni a valorizzare ulteriormente il nostro territorio sia come patrimonio materiale che immateriale” afferma il M° Giorgio Revelli, direttore artistico del festival “Abbiamo volutamente accentrato l’attenzione sui tre monumenti musicali della nostra città, l’organo Agati della parrocchiale, l’organo Mentasti dell’Oratorio della Santissima Trinità e l’organo Lingiardi del l’Oratorio dei San ti Sebastiano e Fabiano. Grazie all’iniziativa del reverendo Parroco don Nuccio Garibaldi il Festival Frequenze 20.0 ha replicato con l’edizione invernale ad una edizione estiva di grande successo e che rafforza l’intento delle Confraternite di conservare il nostro patrimonio ma anche di promuoverlo. Un sentito grazie deve giustamente essere rivolto all’amministrazione comunale, in particolare alla Dott.ssa Chiara Cerri, che anche quest’anno ha rinnovato l’appoggio al festival ed al gruppo di volontari che si è formato per coadiuvare: Dorotea Arrigo, Andreina Pastorino, Clara Pastorino, Adriana Maceri, Mario Lorenzi e Riccardo Olivieri”

Nel mentre si sta già lavorando per prossime nuove iniziative e la V Stagione di Frequenze 20.0