Successo e Solidarietà a 'Tomboliamo' l'evento benefico di CNA Pensionati Imperia

Ieri pomeriggio, la Parrocchia Santa Maria degli Angeli è stata il fulcro di un evento straordinario, organizzato con cura e dedizione da CNA Pensionati Imperia. Tomboliamo, la classica 'tombolata' pensata per regalare un momento di spensieratezza ai pensionati affiliati, ha riscosso un entusiasmo travolgente e ha unito la comunità in un'esperienza di gioco e convivialità.

Numerosi pensionati di CNA Imperia hanno partecipato attivamente, trasformando l'associazione in un luogo inusuale di divertimento e socializzazione. I vincitori della tombolata hanno avuto l'onore di portarsi a casa ricchi cesti di prelibatezze della ditta Sciolè Mirella di Sanremo. Inoltre, il momento clou è stato l'estrazione del super premio: una cena per due da gustare nel rinomato ristorante Da Nicò-Trattoria del Porto nella frequentatissima Piazza Bresca.

L'evento è stato arricchito da animazione e musica curate da 'Festiamo', mentre il delizioso buffet, accompagnato dalla tradizionale cioccolata calda, preparato dalla Trattoria del Ponte di Verezzo ha soddisfatto i palati di tutti i presenti.

Carla Sappia, la Presidente di CNA Pensionati Imperia, esprime la sua soddisfazione per il successo dell'iniziativa: "L'intento era proprio quello di regalare un po' di compagnia a chi troppo spesso ne è privato. Allo stesso tempo, volevamo dare un contributo all'associazione 'L'Amore è...' grazie alle generose donazioni dei partecipanti."

CNA Imperia non è solo l'associazione delle imprese artigiane, ma anche un punto di riferimento importante per i pensionati. Grazie al patronato, questi ultimi ricevono supporto e possono usufruire di servizi fondamentali. Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia, sottolinea l'importanza di prestare particolare attenzione alla categoria dei pensionati: "L'entusiasmo avvertito ieri dimostra la necessità di coinvolgere attivamente i pensionati nell'associazione. Speriamo di poter fare sempre meglio e di rispondere efficacemente alle loro esigenze. Un ringraziamento speciale va ai nostri imprenditori, che con la consueta generosità hanno partecipato con entusiasmo a questa iniziativa."

Tomboliamo si conferma non solo come un momento di svago, ma anche come un'opportunità di solidarietà e inclusione. CNA Pensionati Imperia guarda al futuro con l'impegno di continuare a organizzare eventi che rafforzino il legame tra i suoi membri e contribuiscano al benessere della comunità.