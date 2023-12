Ottantadue presepi provenienti da tutto il mondo in mostra a Bordighera (Foto e video)

Natività in legno, pietra, porcellana e vetro, provenienti da tutto il mondo, si possono ammirare a Bordighera fino al 7 gennaio. Ottantadue presepi sono, infatti, stati allestiti, in due giorni, ed esposti nell'oratorio della chiesa di Terrasanta.

Un'iniziativa per permettere a residenti e turisti di poter ammirare e conoscere i presepi di diverse culture, tradizioni e costumi. Vi sono, infatti, statuette di differenti dimensioni, sia piccole che grandi, realizzate in diversi materiali che provengono da paesi e stati di tutto il mondo, come la Norvegia, il Portogallo, la Spagna, l'Ucraina, l'Africa, il Messico, il Cile, la Thailandia, la Cina e Betlemme.

Le natività esposte appartengono tutte alla collezione privata di una signora, Maria Letello Filip che, da alcuni anni, le espone nella chiesa dell'Immacolata Concezione grazie al parroco, padre Faustino, che le concede lo spazio necessario. "E' da una vita che colleziona presepi" - fanno sapere Maria e Daniela - "Sono ottantadue i presepi in mostra ma in totale la signora Maria ne ha quasi 170. Non sono stati allestiti tutti perché non c'era abbastanza spazio".

Fino al 7 gennaio si potranno, perciò, visitare la mostra di presepi, tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 nell'oratorio della chiesa di Terrasanta, e il presepe di dodici metri realizzato a mano da Fulvio De Benedetti con materiali di riciclo allestito all'interno della chiesa.