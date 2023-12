Incidente sul lavoro a Sanremo: operaio 60enne perde entrambe le gambe

Grave incidente sul lavoro questa mattina in via Molini Bianchi a Sanremo, in Valle Armea. Un operaio 60enne, per cause ancora in via di accertamento, ha riportato gravi ferite agli arti inferiori e ha riportato l'amputazione di entrambe le gambe sotto il ginocchio.

Sul posto la centrale del 118 ha inviato un'ambulanza della Croce Rossa di Sanremo oltre all'automedica. Predisposto il trasferimento in elicottero all'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure.

Sul posto anche le forze dell'ordine e l'ispettorato del lavoro. Servirà fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente e sul rispetto delle norme.