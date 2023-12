Sanremo: Tari 2023, le domande per i residenti con agevolazione entro il 15 gennaio

L’amministrazione comunale di Sanremo ricorda che i contribuenti residenti con nuclei familiari numerosi intestatari di un’utenza TARI 2023 in categoria “abitazione di residenza” con 3 o più occupanti (ed in regola con i versamenti TARI dovuti fino all’anno 2023) possono presentare domanda sino al 15 gennaio 2024 per l'agevolazione prevista.

I requisiti e la modulistica si trovano sul sito web del Comune di Sanremo, www.comunedisanremo.it (Servizi on line, istanze on line, apertura pratiche, servizi sociali, pratiche on line).