Incendio di una canna fumaria, questa sera in frazione Borghetto San Nicolò a Bordighera. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia, con il supporto dell'autoscala dalla sede centrale di Imperia.

Per fortuna non si sono registrati danni all’abitazione e nessuno è rimasto ferito. I pompieri hanno provveduto al raffreddamento della canna fumaria e alla messa in sicurezza della stessa.