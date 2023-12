Mercato immobiliare: nel 2023 in Liguria la provincia con più aumenti è la nostra (+2,7%)

Il mercato immobiliare della nostra regione chiude il 2023 con un leggero aumento dei valori pari allo 0,2%, secondo l’ultimo report sui prezzi delle case usate elaborato dall’ufficio studi di Idealista. Comprare una casa in Liguria costa di media circa 2.495 euro/m2, con una variazione trimestrale dello 0,2%.

Ma attenzione, perché è la nostra la provincia dove i prezzi aumentano di più. Nell’imperiese, infatti, crescono del 2,7%, davanti a La Spezia (+0,5%). In calo, invece, in provincia di Genova (-0,9%) e di Savona (-1,7%). Il savonese è il luogo più caro in Liguria, con una richiesta di 3.087 euro al metro quadro mentre Imperia è seconda con 2.700 euro. Seguono La Spezia (2.258 euro/m2). Genova (2.021 euro/m2).

E’ però la città di Imperia il capoluogo con i più forti rialzi, visto che i prezzi delle case sono saliti del 9,7% in un anno, davanti a La Spezia (+4,8%) e Genova (+1,2%). In calo dello 0,3%, invece, a Savona città. Sempre in tema di capoluoghi Imperia (con 2.180 euro/m²) si distingue come quello ligure con le abitazioni più costose, davanti a La Spezia (1.986 euro/m²), Savona (1.858 euro/m²) e Genova (1.404 euro/m²).

Nel 2024 Idealista prevede una stabilizzazione dei prezzi delle abitazioni, principalmente a causa della limitata disponibilità di immobili sul mercato. L'indice nazionale mostra un trend in crescita, con performance positive nei principali mercati.