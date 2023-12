Vaccinazioni, open day e incremento dell’offerta nell’Imperiese

Le Asl della Liguria hanno programmato per questo periodo di festività natalizie giornate dedicate alla vaccinazione anti Covid senza prenotazione e il potenziamento delle agende: l’invito di Regione Liguria e Alisa è quello di vaccinarsi per mettersi in sicurezza dalle forme più gravi del virus ed è rivolto in particolare ad anziani e fragili.

“In questo momento in Liguria - dichiara l'assessore alla Sanità Angelo Gratarola - stiamo osservando soprattutto la diffusione di sindromi simil influenzali. Accanto ad una certa stabilità per il Sars-Cov-2 questi virus nelle ultime settimane hanno subito un deciso incremento: per questo è importante e utile vaccinarsi sia mettendosi in sicurezza dal Covid sia con l'antinfluenzale. Iniziative come gli open-day e gli accessi senza prenotazione sono ulteriori occasioni per proteggersi".