Bordighera, "Melodie nelle vie" animano il centro città (Foto e video)

"Melodie nelle vie" animano il centro città di Bordighera. Una banda, composta da otto elementi caratterizzati da felpa gialla e capello da Babbo Natale, oggi pomeriggio ha intrattenuto e divertito turisti e residenti lungo le vie del centro città con musica dal vivo.

Da corso Italia i musicisti della "Sbanday Street Band" hanno suonato camminando fino alla chiesa di Terrasanta. Un evento che ha catapultato le persone che facevano shopping nelle casette in legno, allestite in corso Italia, o nei negozi del centro in piena atmosfera natalizia.

Nel centro storico, invece, sempre nel pomeriggio, è andato in scena il laboratorio creativo nel villaggio di Natale rivolto ai più piccoli. Iniziativa che rientrava tra gli appuntamenti de "Il Natale dei bambini".