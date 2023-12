Bordighera dice addio a Maria Rita Arnaldi, vedova Checchi (Foto)

Bordighera dice addio a Maria Rita Arnaldi, vedova Checchi, scomparsa all'età di 83 anni, nel giorno della vigilia di Natale, all'ospedale di Sanremo.

Tante persone, tra le quali anche alpini, questa mattina, si sono riunite nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena a Bordighera Alta, dove si è svolta una toccante santa messa di requiem, per salutare l'amata Maria Rita, che viene ricordata da coloro che hanno avuto il piacere di conoscerla come una donna forte, gentile e sempre disponibile, e per fare le condoglianze al figlio Fabio Checchi, musicista e volontario della Protezione civile di Camporosso.

La salma è stata, poi, portata a Sanremo per la cremazione. Fabio, il figlio di Maria Rita, desidera ringraziare tutti coloro che gli sono stati accanto in questo difficile momento e che hanno preso parte al funerale.