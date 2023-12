Natale al pronto soccorso per molti imperiesi: a Santo Stefano 90 pazienti a Sanremo e 70 a Imperia

E’ stato un Natale sugli stessi ‘numeri’ dello scorso anno, quello trascorso dal personale dei Pronto Soccorso di Sanremo ed Imperia, che hanno svolto il classico lavoro a supporto di residenti e turisti, che sono stati male nei giorni festivi.

Tra il 23 e il 26 dicembre sono stati circa 40 i pazienti trattati in media ogni giorno nel reparto di Sanremo e una trentina in quello di Imperia, con il picco (anche questo classico di ogni anno) nella giornata di Santo Stefano con oltre 90 pazienti a Sanremo e qualcuno in meno ad Imperia.

Tra le patologie più ‘gettonate’ ovviamente l’influenza, il Covid e la gastroenterite. La prima è stata quella che ha colpito di più con molti imperiesi a letto con la febbre che, in taluni casi, è arrivata fino a 40 gradi. Molti i bambini che sono rimasti a letto nel giorno della festa e che hanno dovuto posticipare l’apertura dei regali. Dai medici di base la raccomandazione è sempre la stessa, ovvero le ‘Tre L’ con l’aggiunta di Tachipirina quando serve e Brufen.

Dal 23 al 26 dicembre, inoltre, sono stati poco meno di 50 gli accessi dei pazienti negli ambulatori allestiti da Asl 1 Imperiese, con la presenza dei medici di base per alleviare quelli del pronto soccorso. Anche in questo caso le patologie sono di fatto le stesse.

E anche Capodanno non dovrebbe tradire le abitudini. Il primo giorno del 2024 e anche il 2 dovrebbero vedere i ‘picchi’ nei pronto soccorso della nostra provincia. I due reparti sono stati potenziati per le feste e, quindi, stanno reggendo bene l’urto dei pazienti. Per la seconda parte delle feste i numeri potrebbero leggermente aumentare, soprattutto per l’arrivo dei molti turisti.