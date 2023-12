Ventimiglia, Scuola di Pace e Emporio solidale consegnano regali ai bimbi (Foto)

Il Natale arriva in anticipo per alcuni bimbi di Ventimiglia grazie all’iniziativa della Scuola di Pace in collaborazione con l’Emporio solidale, gestito dalla Caritas Intemelia. Sono stati, infatti, preparati dei pacchi regalo che sabato sono stati consegnati ai bambini della zona intemelia. "Un'iniziativa per far gioire i bimbi con un giocattolo, dolci e altre sorprese consegnate dalle volontarie e dai volontari di quest'associazione senza scopo di lucro" - fa sapere la Scuola di Pace.

Un momento, ricco di gioia e generosità, che ha riunito la comunità in vista delle festività natalizie. "Il grande cuore di due bimbe di sette anni, Irene e Violante, hanno fatto esplodere un applauso e anche qualche lacrima nello scoprire che hanno deciso di pensare anche a coloro che potevano essere nella necessità" - sottolineano gli organizzatori - "Irene ha chiesto, attraverso i nonni, a Babbo Natale di non portare dei giocattoli per lei sotto l’albero, nella casa dei nonni come gli altri anni, ma di portare del cibo, biscotti, cioccolato, caramelle e tante altre cose che, in seguito, lei avrebbe avuto piacere di consegnare direttamente a coloro che ne avessero avuto bisogno".

Solidarietà che si è manifestata anche tra i più giovani nei confronti dei meno fortunati. "Violante, invece, ha preso il suo savaldanaio e lo ha portato direttamente alla festa, tenutasi presso le opere parrocchiali della chiesa di San Nicola da Tolentino, e lo ha consegnato ai volontari affinché potessero acquistare delle cose per i bambini" - fanno sapere gli organizzatori - "Per tutti i presenti è stato veramente un momento commovente e una bella testimonianza che il cuore dei bambini sa indicare gesti di condivisione di pace che tante volte dimentichiamo".