Sanremo: schianto frontale sull'Aurelia a Capo Nero, due veicoli distrutti ma conducenti senza gravi ferite (Foto)

Terribile schianto, nel giorno di Natale intorno all'ora di pranzo in corso Marconi. I residenti della zona sono stati sorpresi dallo scontro di due autovetture che si sono scontrate frontalmente nei pressi di Capo Nero.

I due mezzi sono andati distrutti e rimossi dal carro attrezzi mentre la conducente e una passeggera dei due veicoli coinvolti sono state trasportate in ospedale dalle ambulanze ed automedica subito intervenute sul posto. Ad occuparsi dei rilievi e della dinamica dell'accaduto la pattuglia del pronto intervento della Polizia Locale.

Sembra che un'auto, che proveniva da Ospedaletti, per cause ancora in via di accertamento abbia perso il controllo ed abbia invaso il senso opposto di marcia impattando contro una Ford che procedeva regolarmente da Sanremo. L'impatto è stato tanto violento da spaccare anche tutte le parti meccaniche del motore e fare scoppiare tutti gli airbag.