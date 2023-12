Festa di Natale al nido di infanzia di Ventimiglia in collaborazione con la Spes

Al nido di infanzia di Ventimiglia si è festeggiato il Natale. In linea con il progetto nazionale "Doniamoci tempo" promosso dalla cooperativa sociale Raggio di Sole, i bambini e i ragazzi dell'associazione Spes Auser si sono donati vicendevolmente un po' di tempo per collaborare, conoscersi e agire preparando una golosa torta alle mele. Il dolce è stato condiviso e offerto alle famiglie in una gioiosa atmosfera natalizia.

Anche Babbo Natale ha "donato" un po' del suo tempo passando a salutare per la gioia di grandi e piccini.