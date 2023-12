Sanremo: partiti i lavori del secondo tratto della pista ciclabile che porterà al campus di Valle Armea (Foto)

Dopo la conclusione del primo (circa 100 metri) dei tre tratti della nuova pista ciclabile che collegherà quella dell’intero ponente ligure con il campus studentesco del Mercato dei Fiori di Valle Armea, a Sanremo, al via in questi giorni quello del secondo tratto.

Si tratta di quello dal torrente Armea alla nuova scuola, prima a sbalzo e poi passando nel sottopasso, per circa altri 300 metri. Il collegamento tra il campus del Mercato dei Fiori e la pista ciclabile, quindi, è sempre più vicino. I lavori costeranno 193mila euro con il contributo regionale, che serviranno per la realizzazione della bretella che consentirà di raggiungere le aule a piedi o con biciclette e mezzi elettrici. Un intervento che consentirà di garantire sicurezza in un tratto di strada che, spesso, crea problemi agli alunni.

Il progetto del collegamento tra ciclabile e Mercato dei Fiori è stato ideato dal Comune in continuità con lo sviluppo di quello che sarà un vero e proprio campus per centinaia di studenti del Ponente. Il raccordo della pista ciclabile partirà dalla rotonda sull’Aurelia all’altezza di Bussana per poi innestarsi in direzione del Mercato passando sopra il torrente Armea. Un tratto, quindi, sarà a sbalzo sul fiume per poi proseguire in direzione del campus, che comprende anche le palestre multisport.

Il tragitto sarà sicuro e darà la possibilità agli studenti di andare a scuola anche con soluzioni ‘green’ partendo dal centro di Sanremo o dalla zona di Arma di Taggia. Una opportunità in più per vivere diversamente il tragitto casa-scuola e scuola-casa. Magari anche evitando situazioni di pericolo all’ora di punta sull’Aurelia.