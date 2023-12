Festa degli auguri di Natale per Lions Club Bordighera Ottoluoghi

Al Flipper di Sanremo si è tenuta la tradizionale serata degli auguri del Lions club Bordighera Ottoluoghi.



“Numerosi i soci presenti con tanti ospiti e tanti officer distrettuali - dichiarano dal Lions - erano presenti anche il sindaco di Vallebona Roberta Gugliemi con cui abbiamo collaborato gli anni precedenti per il service "Otto Care un infermiere per amico" e l’assessore all’ambiente del Comune di Sanremo Sara Tonegutti in qualità di presidente della casa di aiuto alla vita di Taggia alla quale il nostro club quest’anno sta promuovendo vari service. La bellissima serata e stata anche l’occasione per l’ingresso di una nuova socia Morena Biancheri presentata da una super madrina la nostra socia Raffaella Fogliarini”.

“Visibilmente commossa dopo la cerimonia ha ringraziato il nostro club per averla accolta e pronta per le prossime attività di club - aggiungono - la serata si e conclusa con la solita lotteria benefica e la vendita di calendari preparati dalla nostra Socia Betta Giribaldi. Il ricavato circa 1000 euro è stato donato al museo Bicknell di Bordighera”.