Prova a far entrare hashish e cocaina nel carcere di Sanremo, fermata una donna

Una donna è stata sorpresa nel pomeriggio di oggi mentre cercava di far entrare hashish e cocaina nel carcere di Sanremo. La sostanza è stata scoperta grazie all'intervento delle unità cinofile della Polizia Penitenziaria nella zona dell'accettazione.

L'episodio è stato reso noto da Michele Balestra, vice segretario regionale del Sinappe che commenta: “Un plauso ed un ringraziamento va fatto a tutti i poliziotti del reparto colloqui che ogni giorno con sacrificio, professionalità ed abnegazione svolgono controlli serrati nel contrastare l'introduzione di illeciti all'interno del carcere, come stupefacenti e telefonini cellulari. Un ringraziamento al comandante di reparto Nadia Giordano che ha coordinato brillantemente le operazioni, assieme al vice comandante del reparto, evitando che la droga venisse consumata e spacciata all’interno dell’istituto”.

“Non è la prima volta - aggiunge Balestra - che nelle carceri liguri vengono rinvenute sostanze illecite e oggetti non consentiti, come ad esempio telefoni cellulari utilizzati dai detenuti per comunicare con l’esterno. Per questo chiediamo alla politica e all’amministrazione penitenziaria una maggiore attenzione e un potenziamento del settore sicurezza carceri”.