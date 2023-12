Per l’iniziativa ‘Il Panettone della Solidarietà’, quasi 5.000 euro da ‘Sanremo On’

Si è conclusa con grande soddisfazione l’iniziativa di Sanremo On del “Panettone della Solidarietà”. Sono stati raccolti quasi 5.000 euro grazie alle donazioni dei soci della rete d’impresa, contributi che sono stati bonificati alle associazioni di volontariato L’Aquilone e La Casa Grande di Giz, mentre 30 panettoni di pasticceria sono stati donati a don Marco Moraglia, parroco di San Rocco che segue 30 famiglie di Sanremo in difficoltà con aiuti alimentari.

L’Aquilone si occupa da decine di anni di assistenza a persone disabili, mentre La Casa di Giz è un punto di riferimento per bambini con problematiche infantili.

“Ho incontrato i presidenti delle due associazioni, Marilena Scacchetti e Mimmo Casagrande, per ringraziarli del loro impegno - dichiara Roberto Berio, presidente di Sanremo On - Il nostro è stato un piccolo ma sentito contributo a due iniziative meritorie. Iniziative di volontariato che continueremo a seguire e che ritengo meritino maggiore attenzione da parte delle Istituzioni”.

I soci della rete d’impresa si sono riuniti per il Panettone della Solidarietà presso il ristorante Gilda che ha offerto l’aperitivo per gli auguri di Buone Feste. Un momento di convivialità ma anche e soprattutto l’occasione per fare del bene a chi ne ha bisogno.