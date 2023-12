Sanremo: 'Babbo Natale vien dal mare', appuntamento domenica al porto vecchio

Domenica 24 dicembre 2023 la Canottieri Sanremo in collaborazione con il Comune di Sanremo organizzerà nelle acque del Porto di Sanremo la manifestazione "Babbo Natale vien dal mare". Alle ore 10.00 usciranno in mare soci e giovani atleti della Canottieri per accompagnare Babbo Natale che distribuirà caramelle, cioccolatini e dolciumi ai bambini che si troveranno nella zona dello scivolo di Piazzale Vesco e presso la Canottieri Sanremo. Il primo gennaio 2024 sempre alle 10 gli equipaggi dei soci di canoa e di canottaggio usciranno in mare per il tradizionale Giro del Golfo di Sanremo per poi salutare amici e turisti presso le spiagge di sabbia dell'Arenella magari anche con un tuffo augurale dei più ardimentosi mantenere la tradizione del Cimento Invernale organizzato per decenni dal club matuziano.