Civezza: sabato prossimo alla chiesa di San Marco Evangelista il concerto della Open

Sabato alle 21, alla chiesa di San Marco Evangelista a Civezza va in scena il concerto prenatalizio della OpenOrchestra diretta da Marco Reghezza.

E' l'occasione per sentire un repertorio molto vario che spazia dal 1.700 ad oggi. Come d'abitudine sarà dato spazio ai giovani strumentisti per cui si esibiranno anche come direttori Mehboob Nicolini e Alessandro Paterno e come soliste Tracy Cominato (oboe) e Viola Motosso (flauto).

Attualmente i violini sono affidati al prof. Salvatore Burgio ed al violinista Volodymyr Baran (direttore Concorsi Internazionali di Malta, già primo violino dell'Orchestra Sinfonica della Cina); i flauti ad Antonella Bini, flautista di spicco del panorama italiano.

L’Open ha ottenuto il 1° Premio all'European Music Competition 2022 di Moncalieri. Sue esecuzioni sono state trasmesse dalla Radio Nazionale Croata (HRT) e prossimamente saranno visibili sul canale della Televisione della Chiesa Luterana Italiana (CELI). Si esibiranno come direttori e solisti i seguenti giovani membri dell'Open".