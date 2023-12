Ventimiglia per la pace, associazione Penelope e Spes: "Noi donne diciamo no alla guerra"

"Firmiamo l'appello per la pace di Women Wage Peace (israeliana) e Women of the sun (palestinese), che hanno lanciato una campagna internazionale per la loro presenza nei tavoli di trattativa di pace, come prevede la risoluzione ONU 'Donne, pace e sicurezza e invitiamo chi condivide la nostra idea di pace, paritaria, a unirsi a noi, come associazioni, forze politiche o come cittadine/i, sottoscrivendo l'appello 'Diamo voce alle donne palestinesi e israeliane'. Per aderire scrivere a elenaserio2014@gmail.com " - dicono l'associazione P.E.N.E.L.O.P.E. - donne del Ponente ligure per le pari opportunità e la Spes di Ventimiglia che aderiscono alla chiamata delle donne presenti nei vari teatri di guerra. In particolare, risponde alle richieste delle iraniane, afgane, ucraine, palestinesi e israeliane, impegnate in azioni di pace.

"Non può che essere così, perché siamo generatrici di vita, quindi, siamo naturalmente per la pace e, da sempre, diciamo no alla guerra, in ogni sua forma. Per questo ci ribelliamo, in tutto il mondo, al sistema patriarcale, che la crea ogni volta che il suo potere è a rischio" - commentano - "È il patriarcato la radice di ogni conflitto, di ogni disarmonia, di ogni violenza, perché è basato sull'adorazione della forza fisica, in ogni ambito. È il patriarcato che vuole l'uomo dominante, non cedevole alle emozioni, e la donna sottomessa e arrendevole".

"In famiglia, la prima cellula sociale, che dovrebbe essere fondata sul rispetto e sull'amore, troppi maschi usano ancora violenza contro le donne, trattandole come schiave, perché questo stabilisce la logica imperante della forza" - sottolineano - "Anche sul lavoro, in tante parti del mondo, viene negato alla donna. E dove la presenza femminile c'è, la parità salariale è ancora lontana dall'essere raggiunta, rendendo difficile il percorso di emancipazione e indipendenza della donna, a garanzia di libertà".