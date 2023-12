Sensibilizzazione ecologica, borracce in alluminio per i ragazzi delle scuole di Vallecrosia (Foto)

Nuove borracce in alluminio per i ragazzi delle scuole di Vallecrosia. La consegna è avvenuta ieri mattina nel cortile dell'Istituto Comprensivo “Andrea Doria”.

Per l'occasione erano presenti il vicesindaco di Vallecrosia Marilena Piardi, in rappresentanza del sindaco Armando Biasi, gli assessori Patrizia Biancheri e Pino Ierace, il dirigente scolastico Luca Ronco, il vicepreside Luciana Moro, le referti del progetti, le docenti Rosella Muratore e Ingemi Carlotta, le dipendenti dell’Ufficio Pubblica Istruzione Giuliana Boido e Cinzia Benincasa, Rossella Vacchiano della ditta Eco S:EIB e il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze.

Le borracce, offerte dalla ditta Eco S:EIB, sono state consegnate agli alunni delle classi 4° e 5° della scuola primaria e delle classi 1° e 2° della scuola secondaria di primo grado. Un'iniziativa resa possibile grazie al progetto del Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, avviato lo scorso anno scolastico, sul percorso ecologico di cittadinanza attiva degli alunni dell'istituto.

"Il progetto, che ha avuto il patrocinio e il supporto dell'Amministrazione comunale di Vallecrosia, ha visto i ragazzi impegnati in varie attività di sensibilizzazione ecologica, dalla lotta allo spreco alimentare con l'utilizzo di borse di raccolta del pane e della frutta avanzata a pranzo in mensa, al recupero degli stessi con la distribuzione di una merenda solidale contro lo spreco alimentare durante l'intervallo di metà mattinata" - spiega la scuola - "Su richiesta del CCRR e la pronta attenzione dell'Amministrazione comunale, nel refettorio scolastico è stato installato un distributore di acqua filtrata ad uso del servizio mensa. Ieri il progetto ha raggiunto, infine, un nuovo obiettivo, a conclusione del percorso, con la distribuzione delle borracce di alluminio. Nuovi progetti di collaborazione con l'Amministrazione comunale si prospettano all'orizzonte, come l'installazione di contenitori per la produzione del Compost, ad utilizzo degli orti di classe, e l'installazione di un compattatore per le bottigliette di plastica. Non solo raccolta differenziata ma riutilizzo di oggetti e materiali, riciclo e recupero di cibo, di oggetti, di libri e quanto più la fantasia potrà suggerirci. In questa sede è stata anche presentata la mascotte del CCRR, RI-OLIVO', il simpatico omino con le sembianze di un'oliva, rappresentante del protagonista delle nostre colline, il nobile ulivo, che con la sua generosità offre i sui frutti per il consumo, il suo legno per la produzione di oggetti pregiati e le sue fronde e potature per riscaldare le nostre stufe insegnandoci il vero segreto di un'economia ecologica e circolare con la regola delle 3 erre: ripara, riutilizza e ricicla, perché pensare ecologico non è un semplice pensiero ma un percorso che, come ci ha ricordato il nostro dirigente scolastico, ci porta alla quarta erre, il rispetto per la natura, per il prossimo e per le regole sociali".