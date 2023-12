Raccolta fondi pro Unicef, recita di Natale solidale a San Biagio della Cima (Foto)

Recita di Natale solidale. E' stata proposta ieri dai bambini e dalle insegnanti della scuola primaria di San Biagio della Cima.

E' stata, infatti, organizzata la festa per gli auguri di Natale incentrata sui diritti dei bambini. "Attraverso dialoghi, poesie, canti e rappresentazioni gli alunni hanno lavorato sui diritti dei bambini, oggi calpestati in molte parti del mondo" - fanno sapere le insegnanti - "In modo particolare, hanno approfondito il diritto a vivere in pace, all'istruzione, al cibo e alla salute, al gioco e i diritti naturali. Hanno letto e ascoltato storie di bambini lontani da noi che vivono in modo molto diverso dal nostro. E' stato stimolante scoprire che in ogni paese la conquista dei diritti dei più piccoli segue una strada diversa. Nessuno, però, ha il diritto di sentirsi migliore o superiore agli altri. Quello che può aiutare i bambini di tutto il mondo è il rispetto e la solidarietà di chi è più fortunato verso chi non lo è".

Per aiutare i 'più piccoli' è stata fatta anche una raccolta fondi per l'Unicef. "Le mamme hanno organizzato una pesca di beneficenza e distribuito cioccolata calda con panettone" - sottolineano le insegnanti - "Parte del ricavato sarà donato dai genitori all'Unicef che dal 1946 si occupa di aiutare i bambini meno fortunati in tutto il mondo".