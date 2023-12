A Bordighera operativo l'ambulatorio di Continuità Assistenziale

A partire dal 27 dicembre 2023 verrà attivato presso la Casa della Comunità sita all’Ospedale di Bordighera, un Ambulatorio di Continuità Assistenziale che sarà attivo dalle ore 20.00 alle ore 08.00 dei giorni feriali, dalle ore 08.00 del sabato e prefestivi sino alle ore 08.00 del lunedì o dell primo giorno feriale.

L’ambulatorio sarà gestito dal medico di continuità assistenziale coadiuvato da personale infermieristico e operatori socio-sanitari.

I cittadini senza limitazioni motorie potranno recarvisi per visite mediche, prescrizioni farmaceutiche per terapie di urgenza e per un ciclo massimo di 3 giorni e per rilasci di certificati di malattia solo in caso di necessità e per un periodo massimo di 3 giorni. L’attività sarà integrata al consulto telefonico (tel. 800554400) e, al bisogno, alle visite domiciliari per pazienti non deambulanti su segnalazione della Centrale Operativa Territoriale già attualmente presente presso la Casa della Comunità.

È importante ricordare che il servizio di Continuità Assistenziale garantisce, in caso di assenza del Medico di Famiglia, l’assistenza medica di base per situazioni non urgenti che rivestono carattere di non differibilità. L'ambulatorio medico-infermieristico, afferente alla rete assistenziale delle Cure Primarie, rappresenta in via sperimentale un modello di applicazione del D.M. n. 77 per gli aspetti relativi alla Continuità Assistenziale previsti nelle Case della Comunità. Questa modalità organizzativa già adottata da diverse realtà sanitarie consente di aumentare l’offerta sanitaria alla popolazione abitante nel Distretto.