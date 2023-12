50mila euro per la Sinfonica di Sanremo: Cerri “Nella manovra un sostegno anche al territorio"

Regione Liguria è previsto uno stanziamento straordinario di 50mila euro per sostenere un sodalizio fondamentale per la realtà artistica e culturale della Liguria.

Chiara Cerri, consigliere regionale della Lista Toti, sottolinea il lavoro svolto di concerto con la giunta per arrivare a un risultato fortemente voluto. “Ringrazio il presidente Giovanni Toti - - interviene Chiara Cerri - che ha anche le deleghe al Bilancio, e l'assessore Marco Scajola, sempre pronto a farsi latore delle esigenze del territorio presso il governo regionale. Lo scorso anno eravamo intervenuti a luglio, con un emendamento ad hoc per inserire questo contributo. Adesso lo stanziamento per il 2024 è espressamente inserito in Finanziaria. Nella manovra della giunta Toti si conferma l'attenzione al nostro territorio, al sostegno alle realtà di rilievo. Tutte misure che vanno nella direzione dello sviluppo e della crescita, sempre concretizzate senza aumentare di un solo centesimo la tassazione. Anzi, il bilancio 2024 prevede tutta una serie di agevolazioni, contributi e riduzioni a favore delle famiglie e in particolare di quelle che hanno figli. Da non dimenticare poi l'attenzione rivolta all'abbattimento delle liste d'attesa, che dopo l'iniezione di 50 milioni alle Asl per aumentare le prestazioni richieste dai cittadini, continua a sostenere una sempre maggiore disponibilità di esami e visite. Insieme all'assessore Scajola e grazie alla disponibilità del presidente Toti, saremo sempre pronti a intervenire per dare risposte positive alle esigenze del nostro territorio”