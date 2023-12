Capodanno in piazza, cambia la viabilità a Bordighera

Il Comune di Bordighera informa in merito alle disposizioni assunte per consentire l’allestimento del palco in occasione della manifestazione “Capodanno in Piazza”.

Il giorno mercoledì 27 dicembre, dalle ore 8.00 a fine smontaggio struttura , sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Garibaldi , davanti al mercato coperto.

Il giorno venerdì 29 dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 13.00, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in Piazza Garibaldi, davanti al monumento dei caduti (solo stalli di sosta lato nord).