ArRiva il Natale a Riva Ligure con tanti spettacoli per bambini. Il via oggi alle 16

Si avvicina il Natale e a Riva Ligure cominciano in grande i festeggiamenti dedicati ai bambini e alle famiglie. Oggi pomeriggio a partire dalle 16 in Piazza Matteotti tutti i piccoli che parteciperanno all'evento troveranno:

Allestimento Natalizio, Lello Babbo Natale, Truccabimbi l'Elfo, Trampolieri Natalizi, spettacolo di Natale a cura della Fem Spettacoli, Zucchero filato gratuito, prima e dopo lo spettacolo, Scivolo Gonfiabile

“Entriamo nel vivo dei festeggiamenti - commenta l'assessore al turismo e manifestazioni Francesco Benza -, oggi e domani gli spettacoli per bambini in piazza saranno i protagonisti in attesa del Natale”.

Tutte le attrazioni e servizi saranno gratuiti.