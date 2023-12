In onda a gennaio lo speciale tv dedicato alla 46ª edizione della Rassegna della canzone d’autore

Andrà in onda mercoledì 3 gennaio 2024, nella seconda serata di Rai1, lo speciale tv dedicato alla 46ª edizione della Rassegna della canzone d’autore - Premio Tenco, intitolata quest'anno “Vengo anch’io!”, in omaggio al cantautore Enzo Jannacci nel decimo anniversario della sua scomparsa.

Come da tradizione, protagonista è sempre la musica d’autore e nell’approfondimento tv si potranno vedere i momenti più emozionanti delle esibizioni live sul palco del Teatro Ariston di Sanremo e gli interventi dei protagonisti.

I PREMI TENCO 2023

Il riconoscimento assegnato dal Club Tenco dal 1974 alla carriera degli artisti che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d’autore mondiale è andato quest’anno a: Carmen Consoli, Eugenio Finardi, Ron, al cantautore brasiliano Tom Zé e a Renzo Arbore (Premio Tenco per l’operatore culturale). Inoltre, impossibilitato ad esser presente lo scorso anno, Angelo Branduardi ha ritirato il Premio Tenco 2022.

PREMIO SIAE

Novità assoluta di quest’anno è stato il Premio SIAE, un riconoscimento conferito dalla Società Italiana degli Autori ed Editori, per l’occasione, ad Enzo Jannacci e ritirato dal figlio Paolo che si è tra l’altro, esibito all’Ariston con un set ad hoc.

LE TARGHE TENCO 2023

Sul palco del teatro sanremese anche i vincitori delle Targhe Tenco 2023: Vinicio Capossela (Miglior album dell’anno con “Tredici canzoni urgenti”) che ha anche duettato con l’attrice e cantautrice Margherita Vicario nel brano “La cattiva educazione”, Niccolò Fabi (miglior canzone per “Andare oltre”), Alice (Miglior Interprete con “Eri con me” ad ex aequo con Francesco Guccini e il suo “Canzoni da intorto”), Daniela Pes (Miglior Opera prima con “Spira”) e gli Almamegretta (Miglior Album in dialetto con “Senghe”). Il produttore Marco Rovelli ha invece ritirato la targa vinta assieme al produttore Mimmo Ferraro per il Miglior album a progetto per “Nella notte ci guidano le stelle. Canti per la Resistenza”.

PREMIO YORUM

Al pianista siriano-palestinese Aeham Ahmad il Premio Yorum 2023. Istituito nel 2020 dal Club Tenco, in collaborazione con Amnesty International Italia, il Premio Yorum intende dare visibilità agli artisti che, spesso mettendo a rischio la loro stessa vita, lottano per la libertà e i diritti umani in tutto il mondo.

Si sono inoltre esibiti i cantautori Flavio Giurato, Patrizia Cirulli, Armando Corsi, Federico Sirianni e Paolo Capodacqua.

A condurre le serate, lo storico presentatore Antonio Silva e l’attore Paolo Hendel.

Come da tradizione sul palco dell’Ariston sono saliti anche emergenti selezionati tra i partecipanti a Il Tenco Ascolta (la serie di live organizzati dal Club Tenco in giro per l’Italia, durante i quali vengono invitati ad esibirsi i cantautori ritenuti più interessanti tra gli emergenti o già presenti sulla scena italiana): quest’anno è stata la volta di Leti Dafne.

Registrato durante l’evento svoltosi il tra il 18 e il 21 ottobre scorso al Teatro Ariston di Sanremo, lo Speciale tv Premio Tenco 2023 è un programma di Massimo Bonelli con la direzione artistica di Stefano Senardi e Sergio Secondiano Sacchi, realizzato da Club Tenco e iCompany, con la collaborazione della Direzione Intrattenimento Prime Time, RaiPlay e Rai Radio 1, scritto da Annalisa Montaldo con il supporto di Lisa Gasparri e la regia di Cristiano D’Alisera.