Stazione FS Imperia, Bellotti e Verda (PD): "Dopo 7 anni, problemi irrisolti se non peggiorati!"

“Sono ormai passati 7 anni dall’inaugurazione della stazione ferroviaria di Imperia, nel dicembre 2016: da allora molti dei problemi segnalati da pendolari, cittadini e turisti sono rimasti irrisolti, quando non sono peggiorati”. A dirlo sono Deborah Bellotti e Edoardo Verda del Gruppo Consiliare del Partito Democratico che spiegano: “Le problematiche più evidenti vanno dall’assenza totale di un servizio ristoro o bar - aspetto che causa notevoli disagi ai viaggiatori - all’assenza di un ufficio informazioni e di pannelli informativi che possano offrire la giusta accoglienza a visitatori e turisti, in una città che giornalmente si autocelebra "a vocazione turistica".



Preoccupanti sono il degrado e la scarsa sicurezza della zona, già segnalati da vari cittadini e la persistente difficoltà per i viaggiatori di muoversi da e verso la stazione con mezzi pubblici, nonostante gli sforzi recenti di introdurre navette che sono tuttavia spesso inaffidabili.

Sebbene il Comune di Imperia non sia direttamente coinvolto nella gestione della stazione, può tuttavia esercitare un'azione utile a risolvere quei problemi che fanno percepire la stazione, dalla cittadinanza e dai viaggiatori, come un ‘non luogo’ la cui frequentazione è disagevole.

Al Consiglio comunale di giovedì presenteremo pertanto una ‘question time’ chiedendo quali azioni e provvedimenti abbia intrapreso l’amministrazione per garantire i servizi necessari mancanti, tra cui un servizio di trasporto pubblico efficace, la sicurezza della zona oltre che per sollecitare RFI alla risoluzione dei malfunzionamenti e disservizi esistenti”.