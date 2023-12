Sanremo: al Liceo "Cassini" il concerto di Natale “Alla scoperta della musica tedesca e della sua storia”

Nella sede di ‘Villa Magnolie’ del Liceo "Cassini" di Sanremo è andato in scena il concerto di Natale “Alla scoperta della musica tedesca e della sua storia” frutto della collaborazione tra la classe 4T dell’indirizzo linguistico (sezione di tedesco) e i ragazzi della classe 2M del liceo musicale.

“Impegno e dedizione sono stati la chiave del successo di questo meraviglioso concerto natalizio, incentrato sulla scoperta della storia della musica in Germania” dichiarano dalla scuola.

Sono stati oggetto dell’incontro compositori quali J. S. Bach, F. J. Haydn e L. van Beethoven. Gli interventi in lingua tedesca e italiana degli studenti si sono alternati alle melodie armoniose suonate al pianoforte. L’incontro, dal forte impatto culturale, ha svelato curiosità sulla vita dei geni musicali e sul retroscena dei loro brani più celebri. “Hanno presenziato l’assessore del Comune di Sanremo, Silvana Ormea, e la presidente dell’associazione ICIT (Istituto di cultura italo-tedesca) che ringraziamo calorosamente - concludono - un ulteriore ringraziamento va al dirigente scolastico, Mara Ferrero, agli insegnanti e a tutti coloro che ci hanno permesso di realizzare questo evento”.