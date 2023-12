Nel pomeriggio alla ex Chiesa Anglicana, s'inaugura mostra 'Un secolo di marine a Bordighera'

Sarà inaugurata questo pomeriggio alle 15.30, presso l’ex Chiesa Anglicana, la mostra “Un secolo di marine a Bordighera”, a cura dell’Archivio Balbo. In esposizione più di 60 opere di 24 artisti che, dal 1900 ad oggi, sono stati ispirati dal mare della città delle palme e lo hanno reso protagonista cogliendone luci e colori differenti; Mariani, Piana, Balbo, Minozzi, Bilinski, Cavalla, “Ciacio” Biancheri, Venditti e Luzena sono solo alcuni dei talenti presenti.



In occasione del vernissage di oggi interverranno, insieme a Marco Balbo, le critiche d’arte Francesca Bogliolo e Claudia Andreotta; “Un secolo di marine a Bordighera” potrà poi essere visitata dalle 15.30 alle 19.00 tutti i giorni, tranne il 24 e il 31 dicembre.



Nell’ambito della mostra si terranno inoltre tre “concerti diffusi”, che daranno l’opportunità di ammirare le opere liberamente con in più la suggestione della musica dal vivo. Il primo appuntamento sarà sabato 23 dicembre alle 16.30, con le sonorità classiche, unite alle musiche tradizionali, di Unda Duo di Sergio Caputo e Fabrizio Vinciguerra. Il 30 dicembre alle 16.30 saliranno sul palco Giuliano Raimondo e Marco Balbo con composizioni originali di Giuliano Raimondo ed infine, sabato 6 gennaio sempre alle 16.30, il maestro Massimo Dal Prà eseguirà brani classici del '900 e jazz e proporrà momenti di approfondimento sul rapporto tra i due generi musicali.